Buenas, soy Emilio Calatayud. Entre terremoto y terremoto, aquí seguimos. Siempre digo que no hay nada más difícil que ser buenos padres. Y no es por asustar. Yo todavía no sé si he sido un buen padre. En cambio, no hay cosa más fácil que ser malos padres: basta con dejar que los hijos se eduquen solos. Y hay quien lo hace.

