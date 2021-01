Nuestro aliento y cariño para el profesor agredido, presuntamente habrá que decir, por unos alumnos en Sevilla

Buenas, soy Emilio Calatayud. Queremos mandar desde este blog nuestro aliento y cariño al profesor agredido, presuntamente habrá que decir, por unos alumnos a la salida del instituto en un pueblo de Sevilla. “Métete en el coche o te escupimos”, dicen que le dijeron al docente antes de que, supuestamente habrá que decir, la emprendieran a golpes con él.

Hay un vídeo. ¡cómo no!, de este vergonzoso e indignante episodio. Una sociedad que no respeta a los maestros es una sociedad que no se respeta a sí misma. Una mierda de sociedad, vaya.