Buenas, soy Emilio Calatayud. Carmen ha cumplido 88 años y sigue viviendo en semi aislamiento. Ha ahorrado unos eurillos para que sus hijos y sus nietos se tomen unas cañas y unas tapas a su salud, que, por cierto, es buena. Ella no estará con ellos. “Cumplo 88 años y no lo celebraré con mi familia. Pero les convido y eso me alegra”. A ver si aprenden algo de los sacrificios de los abuelos los descerebrados de las fiestas ilegales.

Felicidades, Carmen.