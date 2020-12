Voy a hacer 65 años y tengo cáncer, creo que seré de los primeros en vacunarme y animo a todos a hacerlo

Buenas, soy Emilio Calatayud. Voy a hacer 65 años y tengo un cáncer que está bajo control, además de alguna otra enfermedad crónica, lo que me coloca en las primeras filas para recibir la vacuna del coronavirus que pronto llegará. No solo no me da miedo, sino que lo considero una suerte y animo a todos a vacunarse. Y, en especial, a los que están en las mismas condiciones que yo.

Es la forma de acabar con la pandemia. Lo sabemos porque así acabamos con otras enfermedades que antes causaban millones de muertos. Esta es la realidad y no la que se inventan algunos porque se aburren, por maldad o por ignorancia.