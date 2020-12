Buenas, soy Emilio Calatayud. ¡Que me quedo sin trabajo…! El otro día estaba juzgando a un chaval que estaba acompañado por su madre en la sala. Cuando le puse la condena, le dije a la mamá: “Señora, y quítele la paga y no le ponga zapato la noche de Reyes”. Y ella me respondió: “Ya lo he hecho, don Emilio”. Y el chaval asintió como haciendo un puchero.

Los niños me vienen condenados de casa, ¡que me quedo sin trabajo!