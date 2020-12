Buenas, soy Emilio Calatayud. Al paso que vamos, me voy a quedar sin trabajo. Mis queridos ‘choricillos’ ya no son lo que eran. Cada vez son más nobles. Me explico con un ejemplo. Estaba juzgando el otro día a un chaval y le pregunto: “¿Por qué estás aqui?”. Y él me responde: “Por hacer el tonto”. Y yo le digo: “Pues te voy a condenar por hacer el tonto”. Y él va y me da la razón: “Hace usted muy bien”.

Nada, que me quedo sin trabajo. Ya vienen rehabilitados de casa, ja, ja, ja.