Buenas, soy Emilio Calatayud. Un consejillo para los padres que tenéis niños chicos: educadlos con amor, pero diciéndoles ‘no’ y los estaréis vacunando contra la gilipollez. Es una vacuna efectiva al 99%. Así, cuando llegue la próxima pandemia, a ver si no hay otra, lo más seguro es que no se irán de fiesta ni andarán contagiando por ahí. Y sii no hay pandemia, lo más seguro es que sean jóvenes muy responsables y que estarán preparados para asumir los problemas y solucionarlos.

