Antes se corría delante de los grises (policías) por la democracia, etc, ahora hay quien lo hace por el botellón

Buenas, soy Emilio Calatayud. En los tiempos de la dictadura se corría delante de los grises (ese era el color del uniforme de los agentes de la Policía) para pedir democracia, libertad, etc Ahora hay quien lo hace (no generalizo, no son todos, ni mucho menos) para defender el botellón. No exagero. Lo vi el otro día en la tele. Una joven haciendo eses, porque estaba ebria, arroja un piedra a la Policía con una mano mientras con la otra sujeta un cubata en vaso de plástico. Vamos, que ni siquiera tuvo que correr. Bastante tenía con mantenerse en pie. Una vergüenza.

