Buenas, soy Emilio Calatayud. Hemos ‘avanzado’ hacia atrás para llegar al mismo sitio. Otro estado de alarma. No es para estar orgullosos, porque todos somos responsables, algunos más que otros, eso también es verdad. Queda demostrado que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con el mismo virus. Esperemos que no haya una tercera, porque siguen muriendo personas y eso es algo que no nos podemos permitir de ninguna forma.

Relacionado