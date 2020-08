También hay maestros que tienen miedo a la vuelta al cole, es normal, yo también tengo miedo a contagiarme

Buenas, soy Emilio Calatayud. Además de muchas familias, también hay maestros que tienen miedo a la vuelta al cole, que no se nos olvide. Y tienen derecho a sentir temor. Igual que los médicos o los funcionarios de las oficinas de empleo, por poner solo dos ejemplos y aunque ya se sabe que las comparaciones son odiosas. Es normal. Yo también tengo miedo a contagiarme.

Lo único que se me ocurre es que se podía haber hecho mejor la vuelta al cole, pero también peor. No creo que sea un consuelo para los maestros, pero no me sale nada más original. Eso sí, un abrazo para todas las personas que se dedican a la docencia.