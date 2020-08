Hay políticos que se saben todos sus derechos, pero ningún deber, igual que algunos niños… y padres

Buenas, soy Emilio Calatayud. No tengo una especial inquina a los políticos. Mi padre estuvo en política cuando la Transición y tuvo amigos de todas las tendencias. Y yo he votado casi de todo. Pero también opino que deben estar sometidos a una crítica constante para que mejoren. Les va en el sueldo. Pero eso no quiere decir que no crea en la política. No creo en algunos políticos, que no es lo mismo. Sobre todo en esos que se saben todos sus derechos, pero ningún deber, igual que algunos niños… y padres.

Quizá sea porque mas de la mitad de los diputados son graduados en Derecho. Y perdón por el chiste malo.