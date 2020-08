Decir que el ‘bicho’ no existe es un insulto a los fallecidos y sus familias, y una invitación para que haya más muertos

Buenas, soy Emilio Calatayud. No soy médico, pero tengo una hermana que es enfermera y dos hermanos que son neurocirujanos y os garantizo que el coronavirus es real. Y que mata. No entiendo cómo puede haber personas que lo niegan. Y lo entiendo menos aún cuando los que lo hacen son profesionales de la salud. Este problema no es solo de España: hay negacionistas en muchos países. Se extienden a través de las redes sociales diciendo bobadas que no tienen ni pies ni cabeza, pero que siempre hay quien quiere creer.

Pues bien, decir que el ‘bicho’ no existe es un insultos a los fallecidos y sus familias, y una invitación para que haya más muertos. Y eso es muy serio.