Buenas, soy Emilio Calatayud. Mira que no habrá cosas contra las que protestar en España. Con tantos temas que están mal, hay quien se manifiesta contra las mascarillas. Como dijo aquel expresidente del Congreso: manda huevos.

No lo entiendo. Lo que no comprenden estas personas es que su libertad termina donde empieza la mía. Hay una pandemia y que alguien no se lo crea no le da derecho a hacer lo que le dé la gana. Es así de simple.