Si los hijos no recogen la habitación, les decís que vais a subir al Instagram la foto del desorden, a ver si reaccionan

Buenas, soy Emilio Calatayud. Tengo una amiga que ha inventado un método para que sus hijos colaboren en las tareas del hogar: si, por ejemplo, no recogen la habitación, les dice que va a subir la foto del desorden al Instagram o la red social que más les mole a los niños. A ella le funciona. Las redes sociales no están solo para el postureo, también sirven para denunciar situaciones injustas, ¿o no dicen eso los listos?

Unos apuntes para los que tengan dudas legales: los móviles con los que se apuntan a las redes sociales los pagan los padres, la casa la pagan los padres, etc… Y si la lían, son los padres los que pagan… Y, bueno, si, a pesar de todo, el niño quiere denunciar, que os denuncie. Está en su derecho. A ver qué pasa.