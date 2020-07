Sabiduría popular: “Si nos vuelven a confinar, ¿cabrá la barca ‘pa’ hacer espetos en el balcón”

Buenas, soy Emilio Calatayud. ¡Qué ‘caló’ hace en Graná! Han tenido que cerrar una playa por exceso de aforo. No os digo más. Primero fue Cataluña y ahora Galicia y un edificio en Albacete. Quiero equivocarme, de verdad, pero me parece que vamos de nuevo hacia la clausura. Menos mal que está ahí la sabiduría popular para ponerle algo de humor a la situación. “Si nos vuelven a confinar, ¿cabrá la barca ‘pa’ hacer espetos en el balcón?”, se preguntaba un granaíno esta mañana. Este ya tiene otras prioridades que no son el papel higiénico. Algo ha cambiado.

