Buenas, soy Emilio Calatayud. Toca verano coronavirus. Se nos tiene que meter en la cabeza. Cuanto antes lo aprendamos, mejor para todos. Los brotes no van a parar porque sí. Eso ya no pasa ni en las películas. Si no se nos olvidan ni la camisa ni los zapatos en casa, tampoco se nos tienen que olvidar la mascarilla ni el jabón para desinfectar las manos… ni mantener las distancias.

Hay que tener claro que no hay que dar de comer al bicho para que se muera y su alimento somos nosotros. Suena poco científico, pero es lo que hay.