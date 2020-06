Me he leído el BOE enterito y el botellón no está considerado como una actividad esencial

Buenas, soy Emilio Calatayud. ‘Graná’ pasa el lunes a los ‘Encuentros en la tercera fase’. Esperemos que sea para bien y sirva para levantar ‘Graná’ y España, que falta hace. Para estar preparado, me he dedicado a leerme el BOE, que para eso hay que valer, y en ninguna parte dice que el botellón sea una actividad esencial. No lo era antes de la pandemia y menos aún durante la pandemia. Por favor, chavales, pasad de hacer botellones. Son un peligro para la salud: para la vuestra y para la de vuestras familias. Y no solo por el contagio del virus.

Habéis estado encerrados durante más de dos meses sin botellones, pues dejadlos ya para siempre. Cuidaros.