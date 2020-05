Mi hijo boticario pide que bajen el IVA de las mascarillas al 4%, a ver si le hacen más caso que a mí cuando pido algo

Buenas, soy Emilio Calatayud. A pesar de todo, me considero un hombre afortunado. Tengo dos hijos y ninguno ha matado, ni ha robado, etc. Y, tal y como está el mundo, es una suerte. El mayor, que también se llama Emilio, es boticario en un pueblecito de Granada, una profesión tan bonita como la de maestro. Y es un poco rebelde. Siempre lo fue. Le gusta meterse en líos. No sé a quién habrá salido, ja, ja, ja.

Total que sigue recogiendo firmas, ya os conté aquí en el blog cuando empezó a hacerlo, para que las autoridades rebajen al 4% el IVA de las mascarillas, porque, como es obvio, no son un lujo. Mucha gente está apoyando su reivindicación y es una satisfacción. Espero que le hagan más caso que a mí cuando pido algo, ja, ja, ja.

Esta es la petición: “Hola! Acabo de iniciar la petición ‘Bajar el IVA de las mascarillas al 4%y me gustaría que me ayudases firmándola. Mi objetivo es llegar a 100000 firmas, y para conseguirlo necesito más apoyo. Puedes leer más acerca de la petición y firmarla aquí: http://chng.it/hW4RXjFK ¡Gracias! Emilio calatayud”.