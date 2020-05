Hay quien se toma la pandemia como un botellón de primavera, se me han quitado las ganas de salir

Buenas, soy Emilio Calatayud. Salgo a la calle por mi barrio, el Albaicín de Graná, y me da la impresión de que hay gente que se está tomando la pandemia como un botellón de primavera. Y no estamos en la fiesta de la primavera. Tenemos que convivir con un virus que ya ha demostrado que mata. Y mucho. En algunas calles he visto más gente que cuando no había confinamiento, que, por cierto, sigue vigente. Se me han quitado las ganas de salir. Haré lo mismo que durante la cuarentena: sacar la basura y ‘pa’ casa.

Por lo demás, y como ya no estoy de baja, sustituyo al negro, o sea, a Carlos Morán, que, por supuesto, sigue colaborando conmigo en el blog y en la página de Facebook.. Y otra cosa, vamos a poner los comentarios entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde, porque con esto de las fases todo ha cambiando y ya no sabemos cuándo os pillamos bien para leer un poquillo. Antes lo hacíamos alrededor de las ocho de la tarde, pero a esa hora empieza el ratico de ‘libertad condicional…’ Gracias a todos los que os habéis interesado por mi salud y ‘palante’, pero con precaución.