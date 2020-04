“No nos olvidemos del drama de los padres con hijos maltratadores que están confinados juntos”

Hola, soy Carlos Morán. Piensa don Emilio que la inmensa mayoría de los menores están respondiendo con madurez, respeto y cariño a este drama que les ha tocado vivir. Pero hay excepciones y el juez llama la atención para que no pasen desapercibidas. “Aunque estoy de baja, me están llegando noticias de familias que están padeciendo un calvario porque están pasando el confinamiento junto a hijos maltratadores. El conoravirus ha tapado un problema que veíamos ha diario en los juzgados de Menores, pero no ha desaparecido. No nos olvidemos de este drama. Si estáis en esa situación, si vuestro hijo ha convertido la convivencia en un un infierno, avisad a las fuerzas de seguridad”.

