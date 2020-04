Día del Libro, una recomendación y un deseo: “Ojalá no tenga que condenar a ningún niño a aprender a leer”

Hola, soy Carlos Morán. Hoy celebramos el Día del Libro (y de San Jorge y de Sant Jordi) y este es el mensaje de don Emilio para conmemorar esta fecha tan señalada: “Ojalá no tenga que condenar a ningún niño a aprender a leer y escribir…, pero lo dudo”.

¿Y la recomendación?: ‘Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…’, publicado por la editorial Alienta-Planeta. Vio la luz en 2014 y ya va por la octava edición, así que muchas gracias a los que lo habéis comprado y lo habéis leído (también a los que lo hayan utilizado para calzar esa mesa que cojeaba).

Un servidor de ustedes fue el negro que puso en el papel las reflexiones y recuerdos de don Emilio y, antes de escribir este pequeño comentario, he estado repasando el libro. Como es natural, no hay respuestas para lo que estamos viviendo en estos días de clausura y dudas. Pero también es verdad que salió en una época en que don Emilio acababa de atravesar una crisis personal por el fallecimiento de Azucena, su mujer, y en que la sociedad estaba sufriendo con toda dureza una colosal depresión económica. Sin ánimo de comparar, porque lo de ahora no admite comparación, pero aquellos tampoco fueron tiempos fáciles. Pero al final salió el sol…