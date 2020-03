“Si tenéis que trabajar y enfermáis con signos de coronavirus, la baja debe ser por accidente y no por enfermedad común”

Hola, soy Carlos Morán. Una de las principales características del confinamiento es que tienes todo el tiempo del mundo para hablar. Y en eso es lo que está don Emilio, porque su lengua sigue en activo. En este sentido, quiere dar un aviso a los trabajadores que tienen que trabajar en estos tiempos de coronavirus porque son imprescindibles para el funcionamiento de la sociedad. “Hoy no voy a hablar de menores, sino de los padres y las madres de los menores. Vamos a ver, médicos, enfermeros, auxiliares, empleados de los supermercados, personal de limpieza, policías, guardias civiles, boticarios, periodistas, etc…, si enfermáis con síntomas parecidos a los del coronavirus, debéis mirar muy bien qué tipo de baja os dan. Lo correcto es que sea por accidente laboral, que es más beneficiosa, pero conozco a personas que pertenecen a alguno de esos gremios y que se las están dando por enfermedad común, y eso es muy incorrecto. Se amparan los que incurren en esa práctica en que no se han hecho las pruebas para detectar el virus, pero eso no es culpa del trabajador. A quien le haya ocurrido esto, que impugne la baja. Y por cierto, la consideración de accidente laboral debería tener carácter retroactivo, porque los contagiados que están saliendo ahora se infectaron cuando todavía no estaba en vigor el estado de alarma”.

