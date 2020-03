Poner límites es imprescindible para educar… y ayuda a frenar el coronavirus

Hola, soy Carlos Morán. Lo primero es lo primero: nuestro pésame para las familias de los fallecidos por el coronavirus y todo el cariño para los pacientes y el personal sanitario. Como sabéis, don Emilio siempre defiende que poner límites es imprescindible para educar a los menores. Sin límites, se pierden: no saben qué está mal y qué está bien. Pues bien, el juez también defiende los límites para ayudar a frenar el coronavirus. “Una persona que tenga síntomas que se parezcan a los que produce el coronavirus lo que debe hacer es ponerse límites a sí mismo: procurar no salir, no estar con personas mayores ni enfermos crónicos, no ir a trabajar… En fin, se trata de ser responsables”.

