Buenas, soy Emilio Calatayud. Si cuando mis hijos eran adolescentes me hubiesen preguntado que a qué edad pondría la edad mínima para mantener relaciones sexuales, hubiese dicho que a los 25 años (por ser moderado), porque estaría hablando como padre y no como juez. Es que entonces no era moderno ni ahora tampoco, ja, ja, ja. Pero sé que hay que ser moderno. O sea que a los veinte y no se hable más, ja, ja, ja.

Insisto, lo digo como padre y no como juez. Un saludo.