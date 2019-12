Buenas, soy Emilio Calatayud. Cada vez que celebramos juicios, algo que ocurre con una periodicidad semanal, nos encontramos con adolescentes que no hacen ‘na’. Pero ‘na’ de ‘na’. Al cumplir los 16 dejaron el instituto y se dedicaron a no hacer ‘na’. ¿Cómo puede haber padres que acepten que sus hijos no hagan ‘na’? Supongo que soportarán la situación como puedan, porque tiene que ser duro ser padre de un ‘nini’, de uno de esos cientos de chicos que no estudian ni trabajan porque no les da la gana.

No estudian porque se aburren y no trabajan por que se cansan. O viceversa. Pero algunos delinquen, que ya es el colmo. Cuando la ley lo permite, nosotros les ponemos a estudiar o a trabajar. La justicia no acepta que no hagan ‘na’.