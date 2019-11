Me ha llamado un alumno de nueve años del ‘cole’ Emilio Calatayud para entrevistarme y me he puesto nervioso

Buenas, soy Emilio Calatayud. Antes de nada, una aclaración: cuando dije en el comentario de ayer que a ver si se cocinaba ya un Gobierno no es que tuviera información privilegiada. Ha sido una casualidad, ja, ja, ja.

A lo que vamos, me ha llamado un alumno de nueve años del ‘cole’ Emilio Calatayud de Numancia de la Sagra, provincia de Toledo, para hacerme una entrevista. Vamos, quería hablar conmigo para hacer un trabajo escolar sobre mí. Pues nada, que me he puesto nervioso de la emoción. El niño se llama Alejandro y, entre otras cosas, me ha preguntado si cuando era pequeño quería ser juez. Le he dicho que no, que no quería ser juez, que no sabía lo que quería ser. Es más ni siquiera sabía si quería ser algo. Yo es que era así.

Alejandro me ha dicho que él quiere ser veterinario. Creo que lo conseguirá. ¡Está estudiando en el Colegio Público Emilio Calatayud, ja, ja, ja!