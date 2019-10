“Todos somos iguales ante la ley, pero unos son más iguales que otros, el maestro es más igual que el alumno”

Hola, soy Carlos Morán, el compañero de blog de don Emilio. El juez ha ofrecido una conferencia en Zaragoza, organizada por la Fundación Ibercaja, en la que, como suele ser habitual en él, ha hablado de casi todo. Aquí va un extracto de su intervención y, por supuesto, su agradecimiento a todas las personas que han asistido al acto. “Esto de que todos somos iguales ante la ley es cierto, pero unos son más iguales que otros. Yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre, el maestro es más igual que el alumno, el presidente del Gobierno es más igual que un ciudadano, un policía es más igual que un ciudadano, los símbolos son importantes y se ha perdido eso”, ha lamentado. “Yo no soy igual que mi hijo, yo no soy amigo de mi hijo, soy su padre. Si me convierto en amigo de mis hijos estoy dejando a mi hijo huérfano”

