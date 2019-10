Los padres deben ser padres, pero cada vez tenemos los hijos más tarde y luego fallan las fuerzas para ejercer de padres

Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre lo digo: los padres tienen que ser padres. No es fácil. Yo me saqué el título de juez, pero el de padre no lo dan en ninguna parte. Además, cada niño es un mundo. Hay algunos incluso que parecen ser de otro planeta, ja, ja, ja. Ante eso, el único secreto es ser padres. Es decir, que no podemos ser colegas, amigos o socios de los hijos. Esto lo vengo diciendo desde hace años, pero últimamente me estoy dando cuenta de que mi discurso se está quedando viejo, y nunca mejor empleada la expresión. Por razones casi siempre económicas y porque no acabamos de tomarnos en serio lo de la conciliación, tenemos los hijos cada vez más tarde. No es raro ver a parejas que rondan los cincuenta años con niños que están aprendiendo a andar. Es decir, que cuando los niños sean adolescentes, los padres serán jubilados. Y a esas edades suelen fallar las fuerzas para ejercer de padres.

