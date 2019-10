Aviso a los padres de los menores detenidos en las barricadas de Barcelona: acabarán por sacudiros a vosotros

Buenas, soy Emilio Calatayud. La autoridad es necesaria para que haya democracia. Se ve que no hemos sabido transmitir este concepto y así nos va. Varios menores han sido detenidos en los disturbios de Barcelona y no hay más que mirar las imágenes de la tele para comprobar que muchos otros están participando en ellos. ¡Qué fracaso y qué vergüenza! Fracaso de los padres de esos chavales y vergüenza, la que deberían sentir los que animan a los menores a participar en las algaradas. Un aviso a los padres de esos chicos: acabarán por sacudiros a vosotros. Es lo que pasa cuando no se enseña a respetar la autoridad y no se ponen límites.

Relacionado