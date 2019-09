Buenas, soy Emilio Calatayud. No soy psicólogo ni pedagogo, pero sí juez de Menores, y mi experiencia me dice que la expresión que más deben escuchar los hijos es ‘Te quiero’, pero también deben oír la palabra ‘no’. Y hay que hacerlo cuanto antes. Si a un ‘niño’ le decís ‘no’ cuando ya ha cumplido los 50 lo más probable es que no entienda nada y, por ende, no os hará ni puñetero caso.

En resumen, lo que hay que decir es: Hijo, te quiero tanto que te digo que no.

.