Decid todos los días a vuestros hijos que los queréis, pero no seáis sus amigos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Últimamente me he puesto en un plan Paolo Coelho que hasta yo mismo me asusto, ja, ja, ja. Pero no soy Paolo Coelho. Ni tampoco psicólogo ni pedagogo… Solo soy juez de Menores desde hace treinta años y he visto a muchos padres que nunca decían a sus hijos que los querían. Y eso no es bueno ni educativo. Decid todos los días a vuestros hijos que los queréis (vale, o al menos una vez a la semana). Pero ¡ojo! no seáis sus amigos. He visto a padres que lo intentaron y no es bueno. Ni educativo.

