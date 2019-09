Buenas, soy Emilio Calatayud. Como los malos estudiantes, nuestros políticos lo han dejado todo para el final, para el día antes del examen, y así nos va. ¡Menudo ejemplo! que están dando! Decimos a nuestros hijos que hay estudiar todos los días para no pasar apuros, que no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy, y van nuestros políticos y nos rompen el discurso con su empeño de no meterle mano a los deberes hasta el último minuto. Y pasa lo que pasa, claro.

