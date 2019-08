Esta noche voy a condenar a unas cuantas personas a…. divertirse, pero con moderación

Buenas, soy Emilio Calatayud. Esta noche del 14 de agosto, a eso de las once y sin necesidad de ponerme la toga, voy a condenar a unas cuantas personas a… divertirse, pero con moderación. Mis amigos y paisanos de Ruidera, provincia de Ciudad Real y el lugar en el que disfruté de los inolvidables veranos de mi infancia y adolescencia, han tenido el detalle de invitarme a pregonar las fiestas del pueblo y, claro, no he podido decir que no.

Cuando éramos niños, mis hermanos y yo nos pasábamos los largos días estivales corriendo por Ruidera y nadando en sus lagunas. Bueno, y haciendo travesuras que incluso podrían considerarse como delitos. Así que cuando llegaba el fin de semana y venía mi padre a vernos, pasaba revista y tomaba nota de las infracciones que habíamos cometido y nos aplicaba la pena correspondiente. Por supuesto, no teníamos abogado ni nada, pero éramos felices hasta cuando nos castigaban.

Si alguno de vosotros esta cerca, esta noche os espero en Ruidera.