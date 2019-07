El culpable inocente: “Juez, antes dije que era del ‘Madrí’ porque un policía me dijo que te gustaría, pero soy del Barça”

Buenas, soy Emilio Calatayud. En los juzgados de Menores, aunque no lo parezca por su estatura y sus músculos, tratamos con niños. De hecho, muchos de ellos, y aunque son judicialmente culpables, siguen comportándose con la inocencia propia de los niños. Eso es lo que me pasó con uno de esos culpables inocentes al que ‘alguien’ le sopló que yo era madridista y que trataba con menos severidad a los ‘choricillos’ madridistas. “Juez, antes dije era era del ‘Madrí’ porque un policía me dijo que te gustaría y me tratarías mejor, pero soy del Barça”. Se ve que la voz de la conciencia y la de Messi le estaban atormentando, ja, ja, ja.

