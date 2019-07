Diputados, castigados sin vacaciones: todo agosto ‘encerraícos’ en el Congreso hasta que den con una solución

Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando suspendí ocho asignaturas, me pasé todo el mes de agosto de 1969 ‘encerraíco’ en el colegio de Campillos como castigo por no haber cumplido con mis obligaciones. Pues bien, nuestros diputados tampoco han cumplido con las suyas, así que deberían estar ‘encerraícos’ en el Congreso todo el mes de agosto. Lo que no puede ser es que creen un problema y se vayan de vacaciones. Tienen que ponerse ya a encontrar una solución. Nada de esperar a septiembre. Además, los exámenes de septiembre los han quitado ellos mismos. Así que agosto entero en la Carrera de San Jerónimo a base de pinchos de tortilla y cafés.

Pero es que hay más. Solo llevan trabajando tres meses y con tres meses de trabajo no hay derecho a vacaciones.

Y que piensen que mientras ellos estén ‘encerraícos’ en el Congreso habrá millones de españoles trabajando al sol para pagarles a ellos el aire acondicionado y que estén fresquitos. ¡EN-CE-RRA-Í-COS!