Me traen a una niña de 15 años que ya había abortado dos veces sin que nadie alertase: hay que implicarse para que esto no pase

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me traen al juzgado por un delito de poca relevancia a un niña de 15 años y, tras indagar, nos enteramos de que ya había abortado dos veces. Es decir, que debió quedarse embarazada por primera vez a a los trece. ¿Quién atendió a esa niña? ¿Por qué no dijo nada ni informó a nadie? ¿Por qué nadie alertó de nada? En España, la edad para consentir relaciones sexuales están en los 16 años. Es decir, que lo que esté por debajo de ese límite puede considerarse, en principio, una agresión sexual. Es verdad que hay que analizar la madurez de la pareja, la diferencia de edad… Vale, todo eso está muy bien. Pero seguro que estaremos todos de acuerdo que dos abortos con 15 años es una barbaridad. Lo que yo digo es que tenemos que implicarnos todos para que estas cosas no pasen. Y cuando digo todos, digo todos.

