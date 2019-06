Lección de Derecho para niños: La ley de la botella, el que la tira va a por ella y artículo 155 del Código Civil

Buenas, soy Emilio Calatayud. Últimanente me estoy esforzando en difundir entre mis ‘choricillos’ un precepto legal que no figura en ningún libro, pero que ellos entienden a la perfección: la ley de la botella, el que la tira va a por ella. Incluso he puesto en los calabozos de los juzgados de Menores un cartel con este ‘principio’ legal. Me parece que resume muy bien en qué consiste el Derecho Penal.

Y para completar la lección de Derecho para niños, reproduciremos una vez más el artículo 155 del Código Civil: “Los hijos deben obedecer a sus padres mientras permanezcan bajo su potestad, y respetarles siempre. Los hijos deben contribuir equitativamente, según sus posibilidades, al levantamiento de las cargas de la familia mientras convivan con ella”.

Mañana examen (es broma).