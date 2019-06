“Hay niños que se desnudan frente a sus móviles para conseguir seguidores y ‘likes’, no tienen ni idea de lo peligroso que es”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Carlos Morán ha publicado en IDEAL una conversación con Cecilia Carrión, inspectora de la Policía Nacional experta en la protección de menores. Su principal misión es cazar a los pederastas que se mueven en Internet, pero últimamente han detectado un problema del que ya hemos hablado aquí en el blog: los niños y niñas que se muestran desnudos y en poses eróticas en las redes sociales para ganar seguidores y ser populares. Aquí os dejamos un extracto de la entrevista en el que la policía habla de ese asunto y también del ‘juego de la muerte’, ‘jugar’ a estrangularse, grabar esa locura y subirla a las redes. Ya han detectado 140 casos de ‘exhibicionismo erótico’ de menores, pero cada semana aparecen nuevas grabaciones. Habla la inspectora Carrión:

“Estamos viendo que los niños se desnudan frente a sus móviles y tablets para conseguir seguidores y ‘likes’, de esta manera creen que llegarán a ser famosos ‘youtubers’ o ‘influencers’. Es lógico que ellos no tengan ni idea de lo peligroso que es exponerse desnudos o semidesnudos en las redes sociales. No son conscientes de que ese vídeo permanecerá en la red sin control y en poder de personas ajenas a ellos. Hay que trabajar fundamentalmente el concepto de la autoimagen, de lo importante que es y cómo hay que cuidarla. Ahora tal vez no, pero en unos años se arrepentirán de haber publicado determinado tipo de material en Internet.

En la mayoría de los casos nos encontramos con niños y niñas que se aburren, que juegan a ser ‘youtubers’ con compañeros del colegio y amigos. Al final, terminan enseñando lo que no deben y ahí empieza el problema.

Lo más importante hoy en día para ellos es tener muchos seguidores, ser la más guapa y el más popular de sus amigos. Las redes sociales se han convertido en el centro de sus vidas, todo lo hacen para publicarlo, si no, no ha pasado.

Lo del ‘juego de la muerte’ reesponde a lo mismo. A ver quién es el más bruto, quién hace algo que nadie se atreve a hacer para grabarlo, difundirlo y tener más seguidores

En estos casos no hay que reenviar los vídeos aunque sea con la intención de alertar a conocidos, ya que estaría cometiendo un delito. En segundo lugar, debe ponerse en contacto con Policía Nacional a través del correo electrónico que tenemos a disposición de los ciudadanos para la denuncia de estos hechos, denuncias.pornografía.infantil@policia.es”

La entrevista completa está en

https://www.ideal.es/granada/ninos-redes-sociales-desnudan-influencers-pedofilia-20190602212913-ntvo.html