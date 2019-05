“Señor juez, soy del Barça, pero dame tiempo para pensarlo y me hago del Madrid”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Supongo que será por Messi, pero la mayoría de los africanillos de las pateras a los que juzgo son del Barça… y yo soy madridista, así que tenemos un problema. Cuando acaba la vista, me gusta hablar con ellos para que me cuenten sus aventuras y desventuras, que, normalmente, te ponen los pelos de punta. Y al final siempre les pregunto lo mismo: “¿De qué equipo sois?”. La mayoría, aunque son culés, dicen que son merengues para que me apiade de ellos, ja, ja, ja. Se ha corrido la voz por los centros de internamiento de que soy del ‘Madrí’ y todos quieren hacerme la pelota, aunque sea traicionando sus colores.

El otro día eran cuatro: dos dijeron que eran del ‘Madrí’, aunque yo sabía que no era verdad; otro aseguró que era del Jaén (fue la primera vez que alguien se salió del guión) y el cuarto, en un alarde sinceridad, me hizo una petición: “Señor juez, soy del Barça, pero dame tiempo para pensarlo y me hago del ‘Madrí'”. Angelicos, te tienes que reír con ellos.