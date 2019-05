Buenas, soy Emilio Calatayud. Cuando estábamos en lo más duro de la crisis económica, se empezó a decir que nuestros hijos vivirían peor que nosotros. Y me temo que ese pronóstico se está cumpliendo: sueldos bajos, alquileres altos etc. Pero ¡ojo!, también hay algunos hijos que ya está viviendo cien veces mejor que sus padres. De hecho, viven a costa de ellos. No estudian, no trabajan, no nada porque no les da la gana…., pero, a la vez, no quieren privarse de nada. Son en sí mismos una crisis.

