Lo de jugar en el colegio a herirse con tijeras es de tontos y de borregos

Buenas, soy Emilio Calatayud. Leo y veo que en colegios de Asturias y Bilbao hay niños que juegan a herirse con las uñas o incluso con tijeras. Lo llaman el Abecedario del Diablo, que suena como muy impresionante, pero que no por eso deja de ser una gilipollez (con perdón). Vamos a ver, jugar a herirse es de tontos y de borregos. No explicaré en qué consiste el juego no vaya a ser que a alguno se le ocurra copiarlo, porque tontos y borregos hay en todas partes.

Cuando yo era chico, las madres te decían: “Y si fulanico se tira a un pozo, ¿tú vas detrás?” Y nosotros respondíamos que no. Pues se ve que ahora hay algunos que sí se tiran al pozo si ven que otro lo hace.