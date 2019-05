Hemos perdido la Cruz más bonita del Albaicín, mi barrio: no hay dinero, no hay relevo… y las tradiciones mueren

Buenas, soy Emilio Calatayud. Me dice Carlos Morán que, según el Facebook, tenemos 800 fans en México, 767 en Argentina, 472 en el Reino Unido (a pesar del Brexit) y 345 en los Estados Unidos de Trump. Aparte de mandar un saludo a estas personas (que ojalá sean reales), os cuento este dato porque el comentario de hoy es muy ‘granaíno’, muy local, pero, a la vez, entiendo que encierra una moraleja que es universal.

Os cuento: hoy celebramos en ‘Graná’ el Día de la Cruz, una fiesta en la que los vecinos colocan cruces en muchos rincones de la ciudad. La más bonita del Albaicín, que es mi barrio, era la de Plaza Larga. Una auténtica maravilla. Pues bien, este año no se ha instalado porque no había dinero ni relevo… Y si no hay dinero ni relevo las tradiciones se mueren. Y es una pena. Para mí, es un día agridulce. Y quiero que la tristeza de los albaicineros llegue a México, Argentina, Estados Unidos….

Y , por supuesto, a ‘Graná’ y ‘Madrí’, que es donde, según el Faceboock, tenemos más seguidores: Más de 30.000 entre ambas. Que sepáis que estamos apenados.