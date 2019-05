Alerta el Banco de España de que las familias no ahorran, a ver si va a ser que algunas no pueden, digo yo…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Siempre defiendo, y lo seguiré haciendo, que con el dinero hay que ser prudentes, que no se nos puede ir la pinza porque luego llegan las vacas flacas y las pasamos canutas. Menos móviles para los niños, menos comuniones de lujo, menos limusinas… Eso es una cosa y otra la alerta del Banco de España porque las familias no ahorran. A ver si va a ser que hay familias que no pueden ahorrar porque bastante tienen con sobrevivir, digo yo desde mi ignorancia económica. ¿Puede ahorrar una familia que vive con mil euros, y hay unas cuantas en España? Pues que nos explique el Banco de España cómo se hace.

El caso es que siempre se le echa la responsabilidad al ciudadano. Pero hay otras formas de ahorro. El Banco de España, por ejemplo, no decide nada: se hace lo que dice el Banco Central Europeo. ¿Por qué no ahorramos suprimiendo el Banco de España? ¿Y por qué en lugar de enviar a tantos parlamentarios a Europa recortamos el número de representantes a la mitad? ¿Y por qué no suprimimos la burocracia que no sirve para ‘ná’?

Aquí tenemos que remar todos, digo yo.