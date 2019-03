Han intentando estafarme; ¡han elegido bien a la víctima: soy desconfiado y encima juez!

Buenas, soy Emilio Calatayud. Han intentado estafarme. A través del móvil, me han mandado un sms -yo creía que ya no existían- con un enlace de un conocido banco del que soy cliente. Si ‘pinchaba’ en el enlace, el banco me devolvería cinco mil euros de un depósito de no sé qué…, pero lo que querían, supongo, eran pillar mis claves y mis cosas. En lugar de ‘pinchar’, me he ido al banco y les he avisado de lo que estaba pasando. Ellos me han dado las gracias y han puesto el caso en conocimiento de su departamento de seguridad. Dentro de unos días volveré para ver qué ha pasado. Esto está a la orden del día. No piquéis. Nadie regala cinco mil euros. Y menos aún los bancos, que por eso bancos.

Desde luego, conmigo han pinchado en hueso: soy desconfiado con cualquier cosa que llegue a través de Internet y los móviles -llevo años escribiendo sobre los peligros que entrañan- y encima juez. ¡Han elegido bien a la víctima!