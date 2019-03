Dicen que en abril sube el precio de la luz, ¿ah, pero es que había bajado?

Buenas, soy Emilio Calatayud. Dicen las autoridades competentes en la materia que en abril subirá el precio de la luz y a mí me surge una pregunta: ¿ah, pero es que había bajado? Yo no lo he notado, y tengo un sueldo del que no me quejo y un trabajo fijo. Incluso diría que la factura no ha dejado de crecer. No soy capaz de imaginar lo que sufrirán muchas familias con ingresos modestos para pagar los recibos.

Son los misterios de la energía que los legos no entendemos: Cuando creíamos que el precio de la luz estaba subiendo de forma constante, resulta que había bajado. Y ahora nos lo van a subir para que no nos acostumbremos a lo bueno.

¿Por qué siendo un artículo de primera necesidad pagamos un IVA del 21%, es decir, como si fuera un lujo? Otro misterio.