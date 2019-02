“¿Qué quieres comer hijo?” “¿A dónde vamos hijo?” Si preguntamos todo a los hijos, nos convertimos en sus esclavos

Buenas, soy Emilio Calatayud. La familia no es una dictadura, pero tampoco una democracia. Lo digo siempre. Y no lo hago para escandalizar ni levantar polémicas. Pienso sinceramente que si convertimos la familia en una democracia, o, más difícil todavía, en un régimen asambleario, nos volveríamos locos nosotros y volveríamos locos a los hijos. Por eso también defiendo que no hay que preguntar todo a los hijos: “¿Qué quieres comer hijo?” “¿A dónde vamos hijo?” “¿Qué hacemos hijo?”

Frente a eso, yo defiendo, como norma general, otra postura: “Hijo, se come lo que hay”. De cuando en cuando, se hace una excepción o dos, pero la norma no puede ser que decidan los hijos, porque entonces nos convertimos en sus esclavos. Los de mi generación fuimos esclavos de nuestros padres y ahora nos estamos convirtiendo en esclavos de nuestros hijos. No aprendemos.