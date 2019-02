Como media España (o entera), voy a ver el Madrid-Barça, pero…

Buenas, soy Emilio Calatayud. Está a punto de empezar el Madrid-Barça de la Copa del Rey y, como media España (o entera), voy a verlo. Pero siempre que hay un mega partido de este tipo me acuerdo de lo que dice una cura obrero de Granada que ya debe de andar por los 90: él solo tenía el vicio del fútbol, pero cuando se enteró de lo que ganaban los jugadores, se le revolvieron las tripas y se quitó para siempre. “¡La de cosas que se podrían hacer con ese dinero!”, se lamenta.

Y cuando él dejo de ver fútbol, los jugadores no ganaban ni la mitad que ahora. Me gusta recordarlo no por ser aguafiestas, o igual sí, sino para que reflexionemos.

Por lo demás, y como, a diferencia del cura, no soy un santo, insisto en que voy a ver el partido. Y quiero que gane el Madrí, porque soy merengue. Pero también digo que cambio la victoria por el ascenso a Primera del Granada, porque el Granada da de comer a mi ciudad y el Madrí solo me da ‘inrritaciones’, como se dice en Graná.