Otra historia ejemplar para desmotivados y ‘ninis’: “Lo que más me gusta de España es que puedo ir al colegio”

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya os he contado alguna vez que tengo un amigo africano de trece años que cruzó el desierto andando y el mar en patera para venirse a España, a ‘Graná’. Cuando le preguntamos qué era lo que más le gustaba de estar aquí, él nos respondió: «Lo que más me gusta de España es que puedo ir al colegio cuando me levanto por las mañanas». Mi amiguillo es de Guinea Conakry y nunca había ido al ‘cole’.

Es otra historia ejemplar para desmotivados y ‘ninis’. Padres, haced sitio en la puerta de la nevera y colocad la frase del africanito para cuando vuestros hijos se pongan a remolonear.

El relato completo de las aventuras del niño está aquí:

https://www.ideal.es/granada/gusta-espana-puedo-20181202223307-ntvo.html