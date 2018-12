Mi amigo Juanlu, un niño con una discapacidad del 96% pero que no tiene límites (le he regalado una gorra de ‘poli’ para que vigile a mis ‘choricillos’)

Buenas, soy Emilio Calatayud. Ya es Navidad en los juzgados de Menores de Granada. Como cada año, hemos recibido la visita de niños que tenemos encerrados en los centros de internamiento de Oria (Almería) y San Miguel (Granada). Como siempre, y además de poner el Belén, nos han regalado villancicos y representaciones varias, incluido un teatrillo en el que dos de los ‘chaveas’ interpretaban a mi compañero don Francisco Maldonado, titular del Juzgado de Menores 2 de Granada, y a un servidor de ustedes. Como siempre, nos han emocionado a todos (educadores, funcionarios, juristas, miembros de las fuerzas de seguridad, técnicos…)

La guinda la ha puesto la presencia de mi amigo Juanlu, un niño con una discapacidad del 96% pero que no tiene límites. Junto a su hermano Óliver, se hizo los 800 kilómetros del Camino de Santiago en su silla de ruedas, una auténtica proeza, y ha viajado a la otra punta del mundo. A Juanlu le he regalado una gorra de ‘poli’ para que vigile a mis ‘choricillos’… Y Cuando se lo he dicho, mis ‘choricillos’ y Juanlu se han partido de risa. Los chavales estaban encantados con mi amigo Juanlu. Y nosotros también. A los niños les he comentado que cuando tengan un momento bajo y crean que están ante una dificultad que no van a poder superar, que se acuerden de Juanlu y sus contagiosas ganas de vivir.

Luego, nos hemos ido todos juntos a comer chocolate con churros. Lo que se dice un planazo. Feliz Navidad.