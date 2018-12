Decir que los padres no son iguales que los hijos no es autoritarismo, es la verdad, y cuanto antes lo aprendan los hijos, mejor

Buenas, soy Emilio Calatayud. Afirmar que los padres son los padres y los hijos son los hijos no es autoritarismo. Decir que los padres no son iguales que los hijos tampoco es autoritarismo. Es la verdad y cuanto ante lo aprendan los hijos, mejor para ellos… y para los padres. Hay quien dice que hay que negociar con los hijos y me parece bien. Pero no se puede negociar todo. Que yo soy el padre de mis hijos es innegociable. Vamos, yo no veo que ahí haya ningún margen de negociación, a no ser que lleguemos al absurdo de que los hijos digan que ellos son nuestros padres, o alguna chaladura por el estilo.

Y nada de todo esto es autoritarismo. Es autoridad. Si a mí se me ocurre saltarme los semáforos en rojo tarde o temprano vendrá un guardia y me detendrá y multará. Y hará bien. ¿Qué tiene el guardia que negociar conmigo? Pues eso.